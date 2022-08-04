В Баксане в сентябре планируют провести масштабный конный поход в черкесских костюмах

Полторы тысячи участников ожидают организаторы конного похода в черкесках. Проводит его администрация Баксана. День уже выбрали – это воскресенье, четвертое сентября. Протяженность маршрута – около 30 километров. Стартуют конники в окрестностях Дыгулыбгея, доедут до мемориала “910 Высота” и затем отправятся к плато Махогапс. Весь путь займет около трех часов. Отмечу, что первое подобное шествие провели в Баксане в 2017-м. Тогда участвовали больше 300 человек. Среди условий – участники должны быть от 18 лет и старше, на каждом – черкеска с амуницией и папаха. Заявки принимают до 30 августа. Поход станет частью праздничных торжеств, посвященных вековому юбилею Кабардино-Балкарии. Поход призван популяризировать культуру и традиции народов нашей республики и всего Северного Кавказа. К тому же организаторы планируют зарегистрировать рекорд “Самая массовая конница в черкесках”.