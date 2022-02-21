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В Баксане в 2022 году отремонтируют четыре памятника

В Баксане в 2022 году отремонтируют четыре памятника

21.02.2022 | 15:36
В рамках Федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы», в 2021 году было капитально отремонтировано воинское захоронение «Братская могила с памятником», которое находится по ул. Баксанова перед МКОУ СОШ 7 г. Баксан. В 2022 году работа по данному направлению будет продолжена. На сегодняшний день заключено соглашение между Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики и Местной администрацией г.о. Баксан о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование расходных обязательств г.о. Баксан, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» на 2022 год. В этом году будут восстановлены 4 памятника по следующим адресам: 1.Братская могила с памятником. КБР, г.о. Баксан, ул. Бесланеева, 7, МКОУ СОШ 2; 2.Братская могила с памятником. КБР, г.о. Баксан, с. Дыгулыбгей, ул. Иванова, 1, МКОУ СОШ 10; 3.Братская могила с памятником «Скорбящая мать». КБР, г.о. Баксан, перекрёсток улиц Лазо и Свободы. 4. Братская могила с памятником. КБР, г.о. Баксан, перекрёсток пр-та Ленина и ул. Шукова, возле МКОУ СОШ 5.
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