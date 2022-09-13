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В Баксане увековечили имена погибших бойцов российской армии

В Баксане увековечили имена погибших бойцов российской армии

13.09.2022 | 22:34
Сегодня в первой школе городского округа Баксан открыли мемориальные доски погибшим в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Андемиркан Шетов, Рамазан Каншоев, Валерий Коков, Эдуард Кумыков. Все они – выпускники этого учебного заведения. Отдать дань уважения и почтить память погибших приехали представители органов власти республики, общественных организаций, родственники военнослужащих. Выразить слова поддержки близким прибыл и Герой России Аркадий Корольков. На траурном митинге школьникам рассказали биографии бойцов, которые героически погибли, исполняя свой служебный долг. Они проявили отвагу и героизм. Посмертно Андемиркан Шетов, Рамазан Каншоев и Эдуард Кумыков удостоены ордена Мужества, Валерий Коков – Медали за отвагу. Для подрастающего поколения не только Баксана, но и всей республики, погибшие герои будут примером – каким должен быть россиянин, отметили на митинге. Память павших почтили минутой молчания, после учащиеся зажгли свечи. К мемориальным плитам легли живые цветы.
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