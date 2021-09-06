В Баксане тожественно открыли памятники Героям Социалистического труда





В Баксане установили памятники Героям Социалистического труда Хачиму Бгажнокову и Хасану Хажметову. На торжественной церемонии открытия в Парке мира, культуры и отдыха собрались представители администрации города, родственники героев, общественники, молодежь. В середине июня в парке установили памятники Герою Советского Союза Василию Левченко и Герою Социалистического Труда Ахъеду Шаову. В этот раз на Аллее Славы открыли еще два монумента Героям Соцтруда. Хачим Бгажноков – участник партизанского движения в годы Великой Отечественной, руководил колхозом, был депутатом Верховного Совета КБАССР. Высокое звание за доблестный труд получил в 59-м. Хасану Хажметову звание Героя присвоили в 71-м. Трудовой путь уроженец Баксана прошел от прицепщика тракторной бригады до председателя колхоза. Бюсты создал скульптор Станислав Катони. Средства на их изготовление и установку направил местный бюджет. Самоотверженное служение Родине должно стать примером для многих поколений жителей Баксана, отметили на открытии. К монументам возложили цветы.