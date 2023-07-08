В Баксане строят современную школу почти на 1500 мест

Общая площадь застройки – свыше 20 тысяч квадратных метров. Здание состоит из четырех блоков. В них будут просторные классы, столовая и кухня, столярные, слесарные и швейные мастерские, а также актовый и спортивный залы.
Авторы проекта продумали, как в будущем организуют занятия физкультурой вне помещений: рядом создадут баскетбольную, волейбольную и теннисную площадки. Помимо этого, ученики получат возможность играть в футбол.
Новую школу в Баксане должны сдать в эксплуатацию в конце этого года.
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