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В Баксане строят современную школу почти на 1500 мест

В Баксане строят современную школу почти на 1500 мест

08.07.2023 | 09:52
Общая площадь застройки – свыше 20 тысяч квадратных метров. Здание состоит из четырех блоков. В них будут просторные классы, столовая и кухня, столярные, слесарные и швейные мастерские, а также актовый и спортивный залы. Авторы проекта продумали, как в будущем организуют занятия физкультурой вне помещений: рядом создадут баскетбольную, волейбольную и теннисную площадки. Помимо этого, ученики получат возможность играть в футбол. Новую школу в Баксане должны сдать в эксплуатацию в конце этого года.   https://t.me/vestikbr
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