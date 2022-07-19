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В Баксане строят школу площадью больше 22-х тысяч квадратных метров

В Баксане строят школу площадью больше 22-х тысяч квадратных метров

19.07.2022 | 15:38
Уже видны очертания фундамента… В Баксане строят самую большую школу в городе. Площадь будущего здания – больше 22-х тысяч квадратных метров. По проекту должны возвести три этажа плюс цокольный. Учебное заведение рассчитано на полторы тысячи школьников. Ожидается, что к обучению они приступят в конце следующего года. Ну а строительные работы начали в мае 2022-го. Спортивная площадка в учебном заведении будет не одна, а несколько – баскетбольная, футбольная, теннисная и волейбольная. https://t.me/vestikbr
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