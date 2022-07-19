В Баксане строят школу площадью больше 22-х тысяч квадратных метров

Уже видны очертания фундамента… В Баксане строят самую большую школу в городе.
Площадь будущего здания – больше 22-х тысяч квадратных метров. По проекту должны возвести три этажа плюс цокольный. Учебное заведение рассчитано на полторы тысячи школьников.
Ожидается, что к обучению они приступят в конце следующего года. Ну а строительные работы начали в мае 2022-го.
Спортивная площадка в учебном заведении будет не одна, а несколько – баскетбольная, футбольная, теннисная и волейбольная.
https://t.me/vestikbr