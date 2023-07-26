В Баксане строят новый храм Покрова Пресвятой Богородицы

Его начали возводить в 18 году. Местные власти отвели участок площадью около трех тысяч квадратных метров. Процесс идет с перерывами. Зависит это от финансовых возможностей местной православной общины и объема пожертвований. Уже создали основание двух зданий. Соблюдали при этом традиционный старорусский стиль. Большинство кирпичей, в том числе для арок, мастера вырезали вручную.
Действующий баксанский храм Покрова Пресвятой Богородицы находится в приспособленном здании, которое построили в середине 50-х годов прошлого века. Сюда приходят больше ста местных прихожан. Приезжают и паломники из других мест. По проекту в новом храме смогут одновременно находиться до 300 верующих.
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