В Баксане строят новую школу площадью 22 тыс. кв. метров

Уже возводят стены… В Баксане продолжается масштабная стройка: здесь по нацпроекту “Образование” создают еще одну школу.
Появится она в новом микрорайоне. Площадь здания – больше 22-х тысяч квадратных метров. Будет три этажа плюс цокольный. К работам приступили в мае 2022-го.
Сейчас специалисты возводят основное здание, а также готовят территорию под спортивные площадки. Их несколько – баскетбольная, футбольная, теннисная и волейбольная. Ожидается, что в новом учебном заведении смогут получать знания около полутора тысяч детей.
В здании создадут актовый зал, который сможет вместить полтысячи человек. Запланировали залы для занятий хореографией и спортом. Появятся столярная, слесарная и швейные мастерские, кабинет домоводства и обширная столовая. Ожидается, что новая школа заработает в конце этого года.
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