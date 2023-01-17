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В Баксане строят новую школу площадью 22 тыс. кв. метров

В Баксане строят новую школу площадью 22 тыс. кв. метров

17.01.2023 | 16:15
Уже возводят стены… В Баксане продолжается масштабная стройка: здесь по нацпроекту “Образование” создают еще одну школу. Появится она в новом микрорайоне. Площадь здания – больше 22-х тысяч квадратных метров. Будет три этажа плюс цокольный. К работам приступили в мае 2022-го. Сейчас специалисты возводят основное здание, а также готовят территорию под спортивные площадки. Их несколько – баскетбольная, футбольная, теннисная и волейбольная. Ожидается, что в новом учебном заведении смогут получать знания около полутора тысяч детей. В здании создадут актовый зал, который сможет вместить полтысячи человек. Запланировали залы для занятий хореографией и спортом. Появятся столярная, слесарная и швейные мастерские, кабинет домоводства и обширная столовая. Ожидается, что новая школа заработает в конце этого года.   https://t.me/vestikbr
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