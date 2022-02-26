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В Баксане состоялся международный кинофестиваль

В Баксане состоялся международный кинофестиваль

26.02.2022 | 16:48
В МКОУ «СОШ №6» города Баксан был проведён Первый Открытый Международный Кинофестиваль в СКФО. Организатором выступил ученик 10 класса Марат Тутаев, при поддержке директора школы Фатимы Шогеновой. ⠀ Было отобрано 8 лучших картин, в их числе короткометражный независимый фильм «Билет» и пилотная серия сериала «Энигма», режиссер Марат Тутаев.⠀ ⠀ По окончанию Фестиваля были награждены памятными статуэтками режиссеры документальных фильмов Диана Шокуева, Саимат Таова и соорганизатор сериала «Энигма» Лаура Ахаминова.⠀ ⠀  
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