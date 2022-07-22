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В Баксане состоялся фестиваль спорта, приуроченный к 100-летию Кабардино-Балкарии

В Баксане состоялся фестиваль спорта, приуроченный к 100-летию Кабардино-Балкарии

22.07.2022 | 22:21
Баксанский физкультурно-оздоровительный комплекс. Сегодня в рамках Фестиваля спорта здесь провели соревнования по вольной борьбе. На ковер вышли примерно сто юношей. Победителей определили в семи весовых категориях. Также жители Баксана проявили спортивную ловкость и мастерство в турнире по настольному теннису. Игра проходила за двумя столами, за которыми менялись участники. А тем временем во Дворце культуры провели турнир по шахматам. В баталиях участвовали 10 любителей этой игры – ветераны и молодежь. Фестиваль спорта в Баксане длился три дня. Приурочили его к столетию республики. В рамках программы жители продемонстрировали свои способности в гиревом спорте, армрестлинге, мини-футболе… Победители обрели заслуженные награды. https://t.me/vestikbr
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