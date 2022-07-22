В Баксане состоялся фестиваль спорта, приуроченный к 100-летию Кабардино-Балкарии

Баксанский физкультурно-оздоровительный комплекс. Сегодня в рамках Фестиваля спорта здесь провели соревнования по вольной борьбе. На ковер вышли примерно сто юношей. Победителей определили в семи весовых категориях.
Также жители Баксана проявили спортивную ловкость и мастерство в турнире по настольному теннису. Игра проходила за двумя столами, за которыми менялись участники.
А тем временем во Дворце культуры провели турнир по шахматам. В баталиях участвовали 10 любителей этой игры – ветераны и молодежь.
Фестиваль спорта в Баксане длился три дня. Приурочили его к столетию республики. В рамках программы жители продемонстрировали свои способности в гиревом спорте, армрестлинге, мини-футболе… Победители обрели заслуженные награды.
https://t.me/vestikbr