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В Баксане сегодня отметили Всемирный день здоровья

В Баксане сегодня отметили Всемирный день здоровья

07.04.2023 | 22:14
Всемирный день здоровья для жителей Баксана уже успел стать одним из самых любимых праздников. Местом для проведения торжеств по традиции выбрали городской парк. Здесь собрались десятки людей разных возрастов и профессий. Всех их объединило одно – забота о своем самочувствии. В администрации Баксана разработали для горожан обширную программу. Развернули мобильный пункт с диагностической аппаратурой. Желающие могли пройти диспансеризацию и получить консультацию терапевта, кардиолога, невролога, эндокринолога. Для приверженцев активного образа жизни – акция «Тысяча шагов»: участникам предложили обойти городское озеро, передвигаясь в удобном темпе. Наиболее выносливые участвовали в конкурсе по перетягиванию каната, а также играли в настольный теннис. Организаторы предусмотрели призы для самых спортивных.   https://t.me/vestikbr
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