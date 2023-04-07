В Баксане сегодня отметили Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья для жителей Баксана уже успел стать одним из самых любимых праздников. Местом для проведения торжеств по традиции выбрали городской парк. Здесь собрались десятки людей разных возрастов и профессий. Всех их объединило одно – забота о своем самочувствии.
В администрации Баксана разработали для горожан обширную программу. Развернули мобильный пункт с диагностической аппаратурой. Желающие могли пройти диспансеризацию и получить консультацию терапевта, кардиолога, невролога, эндокринолога.
Для приверженцев активного образа жизни – акция «Тысяча шагов»: участникам предложили обойти городское озеро, передвигаясь в удобном темпе.
Наиболее выносливые участвовали в конкурсе по перетягиванию каната, а также играли в настольный теннис. Организаторы предусмотрели призы для самых спортивных.
https://t.me/vestikbr