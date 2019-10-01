В Баксане сегодня столкнулись три автомобиля, в том числе полицейская машина — 2019.10.31





Все произошло около трех утра на федеральной трассе «Кавказ». Водитель «Ауди» попал в поле зрения сотрудников ДПС, потому что грубо нарушал правила. Требование остановиться проигнорировал и продолжил движение. Пытаясь оторваться от полицейских, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «ВАЗ». От удара иномарку отбросило, и произошло второе столкновение – уже с патрульной машиной. В результате были госпитализированы двое полицейских и пассажир легкового автомобиля. Правоохранителей доставили в РКБ, их жизни вне опасности, говорят врачи. Другого потерпевшего отправили в Баксанскую районную больницу.

По результатам освидетельствования водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в МВД. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.