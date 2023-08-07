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В Баксане ремонтируют поликлиническое отделение центральной районной больницы

В Баксане ремонтируют поликлиническое отделение центральной районной больницы

07.08.2023 | 09:35
Рассчитано оно на 750 посещений в смену и обслуживает порядка 60 тысяч прикрепленного населения. По утверждению администрации медицинского учреждения, за полвека это первый капремонт. Работы ведутся в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Планируется не только реконструировать здание, но и дооснащение поликлиники современным оборудованием. На верхнем - четвертом – этаже ремонт на завершающей стадии. На остальных сейчас производят замену систем водоснабжения, отопления и канализации. Отдельный вход будет для пациентов с признаками вирусной инфекции. Также благоустроят дворовую территорию. Закончить все работы должны к концу года.   https://t.me/vestikbr
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