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В Баксане ремонтируют мост и путепровод

В Баксане ремонтируют мост и путепровод

22.06.2023 | 13:08
В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается ремонт моста и путепровода на автомобильной дороге Прохладный-Эльбрус через реку Баксан. Километровый участок соединяет селение Дыгулыбгей с городским округом Баксан, а также по ней осуществляется интенсивный транспортный поток машин, направляющийся в столицу республики. В настоящее время дорожниками ведутся работы по замене деформационных швов, а также устройству монолитного бетона на мосту и путепроводе по правой полосе по ходу движения со стороны селения Дыгулыбгей по направлению к городскому округу Баксан. Также устанавливается парапетное ограждение Нью-Джерси для разделения потока движения транспортных средств. Кроме того, специалисты дорожной лаборатории отобрали образцы  бетона для дальнейшей его проверки на соответствие нормативным требованиям. На сегодняшний день в полном объеме уже завершены работы по левой полосе. Дорожники устроили бетонное покрытие, заменили деформационные швы, уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие. Кроме того, на участке по всей протяжённости  установили дорожные и тротуарные бортовые камни, перильное и барьерное ограждения, заасфальтировали тротуары, а также заменили светильники на существующих опорах и светофорные объекты. Далее специалистам осталось завершить бетонные работы, устроить двухслойное асфальтобетонное покрытие на оставшейся полосе, обустроить автомобильную дорогу с нанесением горизонтальной дорожной разметки и  дорожных знаков, и объект будет введен в эксплуатацию уже в июле текущего года.  
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