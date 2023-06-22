В Баксане ремонтируют мост и путепровод

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается ремонт моста и путепровода на автомобильной дороге Прохладный-Эльбрус через реку Баксан. Километровый участок соединяет селение Дыгулыбгей с городским округом Баксан, а также по ней осуществляется интенсивный транспортный поток машин, направляющийся в столицу республики. В настоящее время дорожниками ведутся работы по замене деформационных швов, а также устройству монолитного бетона на мосту и путепроводе по правой полосе по ходу движения со стороны селения Дыгулыбгей по направлению к городскому округу Баксан. Также устанавливается парапетное ограждение Нью-Джерси для разделения потока движения транспортных средств. Кроме того, специалисты дорожной лаборатории отобрали образцы бетона для дальнейшей его проверки на соответствие нормативным требованиям. На сегодняшний день в полном объеме уже завершены работы по левой полосе. Дорожники устроили бетонное покрытие, заменили деформационные швы, уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие. Кроме того, на участке по всей протяжённости установили дорожные и тротуарные бортовые камни, перильное и барьерное ограждения, заасфальтировали тротуары, а также заменили светильники на существующих опорах и светофорные объекты. Далее специалистам осталось завершить бетонные работы, устроить двухслойное асфальтобетонное покрытие на оставшейся полосе, обустроить автомобильную дорогу с нанесением горизонтальной дорожной разметки и дорожных знаков, и объект будет введен в эксплуатацию уже в июле текущего года.