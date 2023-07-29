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В Баксане работает настоящая династия мастеров кузнечного дела

В Баксане работает настоящая династия мастеров кузнечного дела

29.07.2023 | 10:21
Кованые изделия из металла передают дух средних веков, говорит мастер Арсен Огузов, чьи работы востребованы в Турции, Саудовской Аравии и в разных российских регионах. Он участвует в отраслевых конференциях и в форумах специалистов в области декоративно-прикладного творчества. Так, созданный им «Мангал-парусник» признали лучшим на межрегиональном фестивале в Грозном. Дело мастера переняли сыновья – Таймураз, Тамерлан и Таир. Сейчас у них настоящий семейный творческий союз. Обрабатывая металл, кузнецы дают жизнь уникальным композициям. Владение молотом и фантазия позволяют им создавать изделия, которые неизменно притягивают взгляд. Казалось бы, застывший материал, но передает красоту природы, воссозданную руками человека. Сегодня специалисты из Баксана используют опыт старых мастеров в сочетании с новыми идеями. Ну а для основателя династии работа с металлом навсегда стала делом жизни.   https://t.me/vestikbr
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