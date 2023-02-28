В Баксане провели Открытый Кубок Кабардино-Балкарии по конным пробегам. Турнир собрал профессионалов и любителей, в том числе из Москвы, Крыма, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Ставрополья.
Три дистанции: сорок, восемьдесят и сто километров. Лошади натренированы, потому легко адаптировались к изменениям погоды и местному рельефу… Победитель должен был показать лучшее время при сохранении нормальных физиологических данных.
Перед стартом и в промежутках между кругами животных осматривал ветеринар. Москвичка Дарья Непрынцева второй раз участвует в состязаниях. Говорит, нацелена только на победу. Ее коня зовут Бейринг.
Дарья победила на дистанции 80 км. На 40 км – лучшим стал представитель Кабардино-Балкарии Аскер Шаваев. Самый длинный маршрут – в 100 км – первым преодолел Исмел Мизов, также из нашей республики. Соревнования провели в конно-спортивном комплексе «Красный Гедуко». На этот год здесь запланировали еще несколько крупных турниров.
https://t.me/vestikbr