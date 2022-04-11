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В Баксане прошёл митинг, посвящённый Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей

В Баксане прошёл митинг, посвящённый Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей

11.04.2022 | 13:47
На площади перед ДК г.Баксан прошёл митинг, посвящённый Международному дню освобождения узников фашистских лагерей.
В мероприятии приняли участие заместитель главы г.о.Баксан З.А. Берхамова, работники местной администрации г.о.Баксан и учреждений культуры, депутаты Совета местного самоуправления г.о.Баксан, представители общественных организаций округа, СМИ.
Председатель Совета ветеранов г.о.Баксан Хусен Абазов обращаясь к собравшимся сказал: "Мы сегодня отдаём дань памяти всем жертвам фашистских концлагерей, которые не склонили свои головы перед страшной угрозой, а оставались верны своему Отечеству. Среди жертв фашистских концлагерей был и наш выдающийся земляк, основоположник кабардинской литературы - Али Шогенцуков. Именно в этот день произошло восстание в Бухенвальде. Пока бъются наши сердца мы должны помнить об этих злодеяниях, чтобы ни с кем и никогда подобного не повторилось".
Мероприятие было организовано по инициативе Совета ветеранов г.о.Баксан.
Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов к памятнику А.А.Шогенцукова.
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