В Баксане прошли мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества в МКОУ СОШ № 2 состоялся смотр-конкурс в Кадетском корпусе им. Х.Х. Бесланеева. Почетными гостями мероприятия были представители местной администрации г.о.Баксан, ОПДН МО МВД России «Баксанский», Управления Росгвардии по КБР, Баксанского ОВО, Военного комиссариата г.о. Баксан, Баксанского и Зольского районов, Департамента образования, местного отделения г.о. Баксан «Боевое братство», СМИ. Ребята показали ловкость в сборке и разборке оружия, умение метко стрелять, а также выправку и умение держать строй. В конкурсе принимали участие 8 классов кадетского корпуса. Опытное жюри отметило лучших из лучших. В своих выступлениях гости мероприятия рассказали о важности патриотического воспитания среди детей в раннем возрасте. Любовь к Родине, готовность ее защищать в сложное для нее время – это показатель здорового общества. Директор образовательного учреждения Ахмед Нагоев отметил, что уже испытанный во второй школе опыт приема детей в кадетские классы с самого начала обучения, а не с 6 класса, как во многих образовательных учреждениях, дает положительные результаты. Ребята, наравне с освоением учебной программы, в соответствии с ФГОС, занимаются не только строевой подготовкой, но и самбо, а с 5 класса регби. Хорошей базой для спортивных занятий служит СШ им. Шаова. Надеюсь, наше сотрудничество и с другими организациями в скором времени дадут положительные результаты – завершил свое выступление А.М. Нагоев. Кроме этого, праздничные мероприятия прошли в образовательных и культурных учреждениях г.о.Баксан: были подготовлены яркие и красочные номера, включающие в себя чтение стихов, исполнение патриотических песен, танцевальные композиции, лекции и открытые уроки.