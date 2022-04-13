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В Баксане прошла выставка детских работ в поддержку российской армии

В Баксане прошла выставка детских работ в поддержку российской армии

13.04.2022 | 16:03
«За Родину!», «За Россию!», «Нет терроризму!», «Голуби мира»… Это названия детских работ, которые представили во Дворце культуры Баксана. Создали их в поддержку патриотической акции «Zа наших», которая проходит по всей стране. Картины выполнены в жанре плакатной живописи и графики. К патриотической акции присоединились ученики первой детской школы искусств Баксана – представили несколько десятков работ. Юные таланты нашли поддержку среди специалистов местной администрации. Они отметили неординарные творческие идеи ребят и мастерство воплощения. Художественную инициативу в поддержку акции «Zа наших» в Баксане намерены развивать.
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