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В Баксане прошел отборочный тур всероссийского фестиваля «Чегемский родник талантов»

В Баксане прошел отборочный тур всероссийского фестиваля «Чегемский родник талантов»

09.11.2022 | 10:44
Завершается всероссийский детский фестиваль «Чегемский родник талантов». Один из отборочных туров провели в ДК Баксана. Здесь собрались творчески одаренные ребята из Баксанского и Зольского районов. Чтение стихов, исполнение песен, создание рисунков и поделок – участники могли поразить членов жюри самыми разнообразными талантами. Больше ста человек прибыли, чтобы участвовать в фестивале, который носит имя заслуженного художника России Мухадина Кишева. В этом году смотр проходит седьмой раз и в новом формате: если раньше конкурсанты съезжались в Нальчик, то теперь члены жюри сами отправляются в районы республики. Конкурсная комиссия уже оценила три с половиной сотни работ и номеров детей из разных районов республики. Отборочные поездки продолжаются. К тому же жители других регионов могут участвовать в фестивале заочно, потому и носит он статус всероссийского. Уже в ближайшее воскресенье в Чегеме состоится заключительный гала-концерт.   https://t.me/vestikbr
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