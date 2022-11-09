В Баксане прошел отборочный тур всероссийского фестиваля «Чегемский родник талантов»

Завершается всероссийский детский фестиваль «Чегемский родник талантов». Один из отборочных туров провели в ДК Баксана. Здесь собрались творчески одаренные ребята из Баксанского и Зольского районов.
Чтение стихов, исполнение песен, создание рисунков и поделок – участники могли поразить членов жюри самыми разнообразными талантами. Больше ста человек прибыли, чтобы участвовать в фестивале, который носит имя заслуженного художника России Мухадина Кишева.
В этом году смотр проходит седьмой раз и в новом формате: если раньше конкурсанты съезжались в Нальчик, то теперь члены жюри сами отправляются в районы республики.
Конкурсная комиссия уже оценила три с половиной сотни работ и номеров детей из разных районов республики. Отборочные поездки продолжаются. К тому же жители других регионов могут участвовать в фестивале заочно, потому и носит он статус всероссийского. Уже в ближайшее воскресенье в Чегеме состоится заключительный гала-концерт.
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