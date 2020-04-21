В Баксане продолжают строить надземный пешеходный переход. Расположен он на улице Шукова рядом с первой и пятой городскими школами

Это 39-й километр федеральной трассы «Прохладный – Баксан – Эльбрус». Здесь довольно интенсивное движение транспорта, а потому с просьбой возвести переход в местную администрацию обратились жители, чьи дети учатся в двух школах по соседству, а также педагоги. Мэрия направила ходатайство в Северо-Кавказское подразделение Росавтодора. Там идею поддержали и приступили к строительству. Надземный пешеходный создают возводят в рамках программы по обустройству дорог федерального значения, которая рассчитана на период до 21-го года.