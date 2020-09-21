В Баксане приводят в порядок дворовые территории

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году в городском округе Баксан благоустраивают 8 дворовых территорий. Работы уже завершены на 4 объектах. Расположены они на улицах Ленина и Эльбрусская. Проект включает в себя установку урн, скамеек, бордюров, освещения и укладку нового асфальта. Жители любых многоквартирных домов могут обратиться в местную администрацию, чтобы их двор включили в программу по благоустройству. Для этого нужно всего лишь написать коллективную заявку. Работа на остальных 4-х дворовых территориях тоже на финальной стадии. Они будут завершены к концу этой недели. Из них три двора находятся в Баксане и один в Дыгулыбгее.