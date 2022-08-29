В Баксане появятся три новые “Точки роста”

Три Центра дополнительного образования “Точка роста” откроют в новом учебном году в школах Баксана, сообщили в администрации городского округа.
Такие образовательные площадки создают в селах и малых городах по всей стране в рамках национального проекта “Образование”. В Баксане они появятся во второй, девятой и 11-й школах.
Ученики получат возможность познавать секреты химии, физики, биологии с помощью новейших технологий. Помещения, где разместят “Точки роста”, в образовательных организациях подготовили.
Добавим, что в Баксане при школах уже действуют шесть “Точек роста”.
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