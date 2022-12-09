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В Баксане отметили День Героев Отечества

В Баксане отметили День Героев Отечества

09.12.2022 | 22:45
День Героев Отечества сегодня отмечали по всей республике. В Баксане у памятника героям, павшим в борьбе с фашизмом, провели торжественный митинг. Почтить память воинов собрались представители местной администрации, трудовых коллективов, общественники и школьники. Выступавшие говорили о стойкости и стиле духа тех, кто сражается за Родину. Участники митинга почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента. Школьники представили музыкальные номера и прочитали патриотические стихи.   https://t.me/vestikbr
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