В Баксане открыли офис экопарка «Долина нарзанов»

Сама территория отдыха находится в Зольском районе в северном Приэльбрусье.
Церемонию постарались сделать запоминающейся: с традиционной красной лентой, с выставкой старинных предметов быта горцев и национальными танцами. Место для офиса выбрали осознанно: в Баксан легко добраться из разных муниципалитетов, к тому же рядом – федеральная трасса.
На церемонию пригласили министра курортов и туризма Мурата Шогенцукова. Он рассказал о прорывном внедорожном маршруте «Горная Кабардино-Балкария» и напомнил, что «Долина нарзанов» является его частью.
А вот экопарк в северном Приэльбрусье в доступе – в любое время года. И здесь расположены больше 20 минеральных источников.
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