home
Главная
>
Новости
>
В Баксане открыли офис экопарка «Долина нарзанов»

В Баксане открыли офис экопарка «Долина нарзанов»

26.07.2023 | 16:10
Сама территория отдыха находится в Зольском районе в северном Приэльбрусье. Церемонию постарались сделать запоминающейся: с традиционной красной лентой, с выставкой старинных предметов быта горцев и национальными танцами. Место для офиса выбрали осознанно: в Баксан легко добраться из разных муниципалитетов, к тому же рядом – федеральная трасса. На церемонию пригласили министра курортов и туризма Мурата Шогенцукова. Он рассказал о прорывном внедорожном маршруте «Горная Кабардино-Балкария» и напомнил, что «Долина нарзанов» является его частью. А вот экопарк в северном Приэльбрусье в доступе – в любое время года. И здесь расположены больше 20 минеральных источников.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных