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В Баксане открыли новое швейное производство на 300 рабочих мест

В Баксане открыли новое швейное производство на 300 рабочих мест

25.01.2023 | 16:20
Работа станет непрерывной, рассказывает начальник раскройного цеха Артур Иритов. Раньше ждали, пока детали одежды привезут со швейной фабрики “Воентекстильпрома”, которая действует в Нальчике. Теперь производство в Баксане будет автономным… Церемонию открытия нового предприятия провели торжественно. В ней участвовал Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. В конце прошлого года предприятие перевели в новое здание. Помогли власти республики – предоставили помещения агропромышленного бизнес-инкубатора. Сюда завезли оборудование, увеличили штат. На фабрике могут трудиться до 300 человек. Большинство – швеи. Половину сотрудников уже набрали. В день открытия для гостей организовали экскурсию: рассказали, как устроено производство. Сейчас фабрика в Баксане выполняет заказ МЧС – шьет зимние комбинезоны для пожарных и спасателей. На открытии производства в Баксане “Воентекстильпром” останавливаться не собирается. Компания запускает учебно-производственный комплекс, где будут готовить специалистов для легкой промышленности.   https://t.me/vestikbr  
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