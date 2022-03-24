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В Баксане открыли год культурного наследия народов России - "Наследие предков"

В Баксане открыли год культурного наследия народов России - "Наследие предков"

24.03.2022 | 18:18
В городском Дворце культуры состоялось торжественное мероприятие - открытие года культурного наследия народов России, сообщает пресс-служба местной администрации г.о. Баксан. В честь этого знаменательного события в концертном зале ГДК состоялся праздничный вечер с участием известных артистов и творческих коллективов округа, среди которых Народный артист Кабардино-Балкарии Ауес Зеушев, вокальный ансамбль "Ветеран", образцовый ансамбль народного танца "Баксан Ауз", образцовый ансамбль эстрадного танца "Модис". Они подготовили для гостей красочные вокальные и танцевальные номера. В своём обращении к собравшимся и.о. директора А.А. Зеушев поздравил жителей г.о.Баксан с этим событием, а также с наступающим Днём работника культуры и пожелал всем здоровья, благополучия, счастья и процветания.
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