В Баксане открыли ещё три Центра "Точки роста"

В текущем году в трех общеобразовательных учреждениях городского округа Баксан подготовлены три Центра естественно-научного направления "Точка роста", которые были открыты накануне в торжественной обстановке, сообщает пресс-служба местной администрации г.о. Баксан. Центры открыты в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" на базе МКОУ СОШ 2, МКОУ СОШ 9 и МКОУ СОШ 11. Во всех трех школах Центры имеют естественно-научное направление - химия, биология, физика. Они оснащены современным оборудованием и станут центрами освоения новых образовательных технологий. «Точка Роста» - это федеральная сеть центров образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, организованная в рамках проекта федерального проекта «Современная школа» национального проекта "Образование". "Центры используются школами для проведения различных мероприятий, в том числе семинаров и профилактических бесед. Благодаря реализации нацпроекта "Образование" в нашей школе, у нас появилась возможность использовать различное оборудование для подобных мероприятий еще в трех школах", - сказал глава местной администрации г.о.Баксан Хачим Мамхегов.