В Баксане обустроили Центр детского творчества

Работы проводились в рамках сразу нескольких нацпроектов. Один из них – «Доступная среда». По этой программе администрация городского округа получила 2 миллиона 200 тысяч. Эти средства были направлены на установку пандусов и поручней в здании, переоборудован санузел и открыт кабинет дифектолога-психолога и сенсорный класс. Приобретён так же специальный мобильный подъемник для детей с ОВЗ. Затраты по ремонту помещений на себя взяла местная администрация. Изменения произошли и в штате. В рамках еще одной федеральной программы – «Успех каждого ребенка» — центр получил оборудование для творческих и научных лабораторий, стоимостью почти 12 миллионов 200 тысяч рублей. Шахматный зал, кабинет анатомии и биологии, швейная мастерская. Здесь даже можно создавать мультфильмы и изучать звезды. Посещать занятия в общей сложности смогут более 1000 детей до 18 лет.