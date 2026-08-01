В Баксане обновляют 3 км дорожного покрытия

Работы ведут за счет республиканской субсидии в рамках государственной программы развития транспортной системы в Кабардино-Балкарии. Сегодня строители приводят в норматив два участка: на улицах Чемазокова и Бесланеева. Здесь проживают более тысячи человек. Дороги обеспечивают доступ к значимым социальным объектам городского округа: общеобразовательной и спортивной школам. В ремонте путепроводы нуждались давно.
Работы стартовали в апреле. В рамках капитального ремонта проектом предусмотрена укладка нового двуслойного дорожного покрытия, устройство тротуаров, установка уличного освещения, знаков и нанесение разметки. Весь комплекс работ планируют завершить до начала осени.
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