В Баксане начаты работы по строительству канализационного коллектора

Начаты работы по строительству канализационного коллектора, который будет расположен на улице Цагова в с. Дыгулыбгей, сообщает пресс-служба местной администрации г.о. Баксан. Сегодня рабочие заняты прокладкой труб коллектора, которые предназначены для транспортировки жидкостей и стоков самотеком по системам канализации. Напомним, что в 2004-2005 гг. здесь проводились работы по прокладке канализационного коллектора протяженностью 3,7 км. При этом, общая протяженность улицы составляет около 8 км. Тогда был завершен первый этап работ до ул.Баксанова. По многочисленным просьбам жителей, местная администрация решила выйти с предложением к руководству республики завершить строительство канализационного коллектора, что позволит половине жителей села подключиться к канализации, а также образовательным, культурным и спортивным учреждениям, находящимися на этом участке. Ввод новой канализационной сети в эксплуатацию значительно улучшит экологическое состояние территории с. Дыгулыбгей. Планируется, что работы будут завершены до конца года.