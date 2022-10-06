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В Баксане начаты работы по строительству канализационного коллектора

В Баксане начаты работы по строительству канализационного коллектора

06.10.2022 | 10:35
Начаты работы по строительству канализационного коллектора, который будет расположен на улице Цагова в с. Дыгулыбгей, сообщает пресс-служба местной администрации г.о. Баксан. Сегодня рабочие заняты прокладкой труб коллектора, которые предназначены для транспортировки жидкостей и стоков самотеком по системам канализации. Напомним, что в 2004-2005 гг. здесь проводились работы по прокладке канализационного коллектора протяженностью 3,7 км. При этом, общая протяженность улицы составляет около 8 км. Тогда был завершен первый этап работ до ул.Баксанова. По многочисленным просьбам жителей, местная администрация решила выйти с предложением к руководству республики завершить строительство канализационного коллектора, что позволит половине жителей села подключиться к канализации, а также образовательным, культурным и спортивным учреждениям, находящимися на этом участке. Ввод новой канализационной сети в эксплуатацию значительно улучшит экологическое состояние территории с. Дыгулыбгей. Планируется, что работы будут завершены до конца года.
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