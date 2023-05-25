Два ДТП произошли во вторник в Кабардино-Балкарии. Одно из них – с участием несовершеннолетних пассажиров.
В Баксане на федеральной трассе столкнулись две иномарки – «Киа» и «Хендай»: один из водителей выехал на встречную полосу. В результате двое детей – пяти и 11 лет, которые были на пассажирских местах, а также женщина за рулем были госпитализированы с различными травмами. О состоянии несовершеннолетних нам рассказали в Республиканском детском клиническом многопрофильном центре.
Еще одна авария произошла в Нальчике на ул.Кабардинской. Грузовая «Газель» ехала со стороны Фурманова в направлении Ашурова. За рулем был 45-летний местный житель. Автомобиль врезался в бордюр и металлическое ограждение. «Газель» опрокинулась, в результате травмы получили водитель и его пассажирка – девушка 26-ти лет.
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