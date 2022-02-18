В Баксане молодые семьи получили сертификаты на социальные выплаты для приобретения жилья

Сегодня в конференц зале местной администрации г.о.Баксан прошло вручение Свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилищного помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства, сообщает пресс-служба местной администрации. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» успешно работает с 2008 года. За этот период более 90 молодых семей, в том числе 66 многодетных семей, улучшили свои жилищные условия. Основной задачей программы является - государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, для приобретения жилья или создания объекта индивидуального жилищного строительства. Сегодня обладателями счастливого сертификата стали 8 семей, 6 из которых относится к категории многодетных семей. "Работы в данном направлении будут продолжены, с нашей стороны будет сделано все необходимое для успешного выполнения мероприятий программы в 2022-2025 годах, что позволит обеспечить жильем 40 молодых семей, а также создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей, включения и обеспечения всем необходимым и остальные 20 семей стоящих в очереди", - отметил Глава местной администрации г.о.Баксан Хачим Мамхегов.