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В Баксане молодые семьи получили сертификаты на социальные выплаты для приобретения жилья

В Баксане молодые семьи получили сертификаты на социальные выплаты для приобретения жилья

18.02.2022 | 15:49
Сегодня в конференц зале местной администрации г.о.Баксан прошло вручение Свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилищного помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства, сообщает пресс-служба местной администрации. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» успешно работает с 2008 года. За этот период более 90 молодых семей, в том числе 66 многодетных семей, улучшили свои жилищные условия. Основной задачей программы является - государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, для приобретения жилья или создания объекта индивидуального жилищного строительства. Сегодня обладателями счастливого сертификата стали 8 семей, 6 из которых относится к категории многодетных семей. "Работы в данном направлении будут продолжены, с нашей стороны будет сделано все необходимое для успешного выполнения мероприятий программы в 2022-2025 годах, что позволит обеспечить жильем 40 молодых семей, а также создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей, включения и обеспечения всем необходимым и остальные 20 семей стоящих в очереди", - отметил Глава местной администрации г.о.Баксан Хачим Мамхегов.  
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