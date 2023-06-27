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В Баксане капитально ремонтируют две школы

В Баксане капитально ремонтируют две школы

27.06.2023 | 15:37
Некогда первая школа в  Дыгулыбгее – сейчас седьмая в городском округе Баксан. Здание возвели незадолго до Великой Отечественной. Серьезного ремонта учебное заведение не видело несколько десятков лет. Вместе с дошкольниками здесь обучают больше 500 детей…  Сейчас специалисты заняты кровельными работами, в некоторых местах – отделкой внутренних помещений. Старые  полы и прохудившаяся крыша доставляли немало хлопот. Со своими задачами слабо справлялись и инженерные коммуникации. На кухне и в столовой появится новое мощное оборудование. Проводка должна выдержать  нагрузку, говорят подрядчики. Капитально ремонтируют и пятую школу в Баксане. Учебное заведение находится в центре города, его посещают больше полутысячи ребят. Школа 50-х годов постройки и тоже требует повышенного внимания.  Перечень работ – стандартный для капитального ремонта… К обновлению в обоих учебных заведениях приступили благодаря госпрограмме по развитию образования в Кабардино-Балкарии. https://t.me/vestikbr
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