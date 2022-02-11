В Баксане капитально отремонтируют четыре школы

В рамках государственной программы «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» в Баксане в 2022-2023 годах капитально отремонтируют 4 общеобразовательных учреждения: МКОУ «СОШ №3», МКОУ «СОШ №4», МКОУ «СОШ №5» и МКОУ «СОШ №7». В школах заменят кровлю, инженерные сети, окна и двери, отремонтируют фасад и внутреннюю отделку зданий. Также планируется обновить компьютеры, школьную мебель и библиотечный фонд. Образовательные учреждения выбраны не случайно, их техническое состояние давно нуждалось в модернизации. МКОУ СОШ 3 - 1968 года постройки, МКОУ СОШ 4 - 1969 г., МКОУ СОШ 5 - 1959г., а МКОУ СОШ 7 - 1937г. Участниками данной программы в 2022 году станут МКОУ СОШ 3 и МКОУ СОШ 4, а остальные две школы отремонтируют в 2023 году. Будут созданы необходимые условия для полноценного осуществления образовательного процесса в указанных учреждениях.