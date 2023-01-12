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В Баксане благоустроят 8 дворовых территорий и сквер у Вечного огня

В Баксане благоустроят 8 дворовых территорий и сквер у Вечного огня

12.01.2023 | 16:18
В Баксане в этом году благоустроят восемь дворовых территорий и сквер возле Вечного огня, сообщили в администрации городского округа. Мемориальный комплекс находится на центральной улице имени Ленина. Неподалеку школа и военкомат, а также памятник войнам-интернационалистам. На площадке снимут старый асфальт и уложат тротуарную плитку. В планах также – установить бордюры, фонари, урны и скамейки. Поблизости создадут место отдыха для взрослых и детей. В целом восстановить должны примерно восемь тысяч квадратных метров. А дворовые территории, которые намерены благоустроить, находятся в Баксане на улицах Гагарина и Ленина. Работы по программе формирования комфортной городской среды собираются начать весной.   https://t.me/vestikbr  
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