В августе стартует эксперимент по льготам через карту «МИР»

С 1 августа в России стартует эксперимент по предоставлению льгот с помощью банковской карты «МИР». Участники: пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и студенты. Параметры пилотного проекта утвердили в правительстве страны. Льготникам достаточно будет зарегистрировать на Госуслугах свою банковскую карту, и автоматически начнут действовать скидки на проезд в городском и пригородном транспорте, а также при посещении культурных учреждений, аптек и продуктовых магазинов.
Ключевая цель – сделать получение господдержки точечным и прозрачным. При этом система позволяет подтверждать право на меры соцзащиты без передачи персональных данных. Проект будет действовать в нескольких регионах до конца марта. После реализацию идеи проанализируют. Если обратная связь от граждан будет положительной – практику распространят на всю страну.
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