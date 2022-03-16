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В Аушигерской школе проведут капитальный ремонт

В Аушигерской школе проведут капитальный ремонт

16.03.2022 | 16:50
В Аушигерской школе готовятся к капитальному ремонту. По плану он начнется уже в апреле. Сейчас по конкурсу определяют подрядчика. Школа в селе – единственная, построили ее в 84-м году и с тех пор ни разу не ремонтировали. В обновлении нуждаются пол, потолки и стены, а также мебель и техника, рассказали в учебном заведении. Школу в Аушигере отремонтируют по республиканской госпрограмме, направленной на развитие образования. Учатся здесь больше 600-сот детей. Когда начнутся восстановительные работы, расписание скорректируют: ученики станут приходить на занятия с утра и в послеобеденное время.
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