В Аушигерской школе проведут капитальный ремонт

В Аушигерской школе готовятся к капитальному ремонту. По плану он начнется уже в апреле. Сейчас по конкурсу определяют подрядчика. Школа в селе – единственная, построили ее в 84-м году и с тех пор ни разу не ремонтировали. В обновлении нуждаются пол, потолки и стены, а также мебель и техника, рассказали в учебном заведении. Школу в Аушигере отремонтируют по республиканской госпрограмме, направленной на развитие образования. Учатся здесь больше 600-сот детей. Когда начнутся восстановительные работы, расписание скорректируют: ученики станут приходить на занятия с утра и в послеобеденное время.