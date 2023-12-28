Из горного родника - в дома местных жителей…В Аушигере запустили новый водопровод. Теперь из кранов поступает чистая родниковая вода. Жители, а их больше 5-ти тысяч, радости не скрывают, ведь раньше они испытывали проблемы с подачей ресурса. Ситуацию удалось изменить всего за полгода благодаря реализации госпрограммы.
У супругов Мисхожевых – дом, огород, домашняя живность. После того как построили новый водовод, жители Аушигера рассчитывают, что перебоев с подачей больше не будет. До этого из-за ветхости сетей приходилось переносить неудобства.
Кардинально решить вопрос распорядился Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Объект включили в программу комплексного развития сельских территорий. За полгода строители справились с задачей – создали новый водовод.
Самая сложная работа – и для людей, и для техники – пришлась на участок со скальной породой. Необходимо было создать такой уровень траншеи, чтобы вода могла сама спускаться по трубам вплоть до села.
За полчаса из родника Сатушир поступает до 60 кубометров воды. Потребность аушигерцев – в четыре раза меньше. Исходя из возможностей источника, можно протянуть линию еще к одному населенному пункту – воды хватит, отмечают специалисты. А в самом Аушигере полиэтиленовые трубы проложили по ул.Бицуева, установили дрены и железобетонные кольца. Как только завершится процедура приемки объекта, вода начнет полноценно поступать в дома селян.
