В Аушигере с нуля возводят амбулаторию по программе модернизации первичного звена здравоохранения

Сейчас строительство – на завершающей стадии. Стоимость объекта – свыше 30 миллионов рублей. Создавать его начали в марте. На сегодня уже установили двери и окна, провели внутреннюю отделку. Сейчас благоустраивают территорию перед лечебным учреждением. И совсем скоро начнут укладывать асфальт. Пациентам окажут услуги в области терапии, педиатрии, стоматологии, хирургии и гинекологии. В амбулаторию намерены приглашать и других «узких» специалистов. Пока же пациентов принимают в старом корпусе. Открыть новое учреждение должны в следующем марте.