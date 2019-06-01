В Аушигере решается вопрос с водоснабжением. Накануне завершен ремонт одного из участков трубопровода — 2019.06.27





В результате живительной влагой обеспечены свыше 20 домовладений. Как отмечают в администрации Черекского района, проблемы начались еще ранней весной. Ветхие водопроводные сети проржавели в нескольких местах. Заменить их раньше не было возможности в том числе из-за погодных условий. Специально для ремонта муниципалитет закупил свыше 200 метров труб, с техникой помогли спонсоры. В планах администрации района не только восстановление аварийных участков в самом селении, но и между населёнными пунктами Кашхатау и Аушигер. Замена водопровода, поясняют в администрации, поможет также выявить незаконные врезки.