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В Аушигере ремонтируют единственную школу

В Аушигере ремонтируют единственную школу

23.05.2023 | 15:53
Учебному заведению почти сорок лет, и раньше здесь проводили лишь частичные улучшения. К основательным приступили в апреле прошлого года – по программе развития образования в Кабардино-Балкарии. За это время почти полностью обновили трехэтажный корпус – уже завершают внешнюю облицовку. Сейчас строители работают в здании, где находятся спортзал, пищеблок и актовый зал: заменили кровлю, окна и двери, а также обновили стены и полы. Заново проложили электропровода: прежняя проводка уже не соответствовала требованиям безопасности. Сейчас рабочие устанавливают новый отопительный котел... В аушигерской школе учатся больше 600 детей. Занятия не прерывают: уроки проходят в третьем корпусе. К его реставрации приступят, когда закончится этот учебный год. Завершить все восстановительные работы должны в начале осени.   https://t.me/vestikbr
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