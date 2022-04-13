В Аушигере обновляют здание местной школы

Первый капитальный ремонт за почти 40 лет… В Аушигере начали обновлять здание местной школы. Его построили в 84-м, и это единственное общеобразовательное учреждение в селе. Сейчас здесь учатся больше 600 детей. Согласно смете расходов, планируют полностью обновить трехэтажный корпус и все хозяйственные постройки. На эти цели направят около 80 миллионов рублей. Из некоторых классов уже вынесли мебель. Сейчас строители снимают старые окна и двери, очищают стены от краски. Во время ремонта учебный процесс в школе прерывать не собираются. Часть кабинетов отремонтируют к концу лета этого года. Полностью восстановление завершат в 2023-м.