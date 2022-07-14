В Аушигере капитально ремонтируют школу

В Аушигерской школе в апреле начался капитальный ремонт по республиканской госпрограмме, направленной на развитие образования. Рассчитаны работы на два года, в 2023 году они должны завершится.
Построили здание в 84-м году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали. К работам приступили в апреле 2022-го – по республиканской программе развития образования. Начали с трехэтажного блока.
То, что уже сделано: в школе заменили систему отопления. Сняли старые слои со стен, полов и потолков. Сейчас ставят окна. Впереди еще работы в административном секторе, где ремонт только начали. Ну а за четвертый возьмутся после блока А.
Возле школы – детский сад и администрация села. Вид на эти здания открывается с крыши школы, где сейчас также активно трудятся строители.
Появится и новая система видеонаблюдения. Благодаря ей 600 учеников аушигерской школы будут под тщательным присмотром. С сентября все они начнут заниматься по временному расписание – в две смены. А в 23-м году – когда ремонт завершат, вновь объединятся в одну.
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