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В Аушигере готовятся к открытию сельской амбулатории

В Аушигере готовятся к открытию сельской амбулатории

08.09.2022 | 19:29
Детской патронажной медсестрой в амбулатории Аушигера Антонина Касимова работает уже 45 лет. Говорит, новое здание ждали с большим нетерпением. Прежде работали в стесненных условиях, теперь будет где развернуться. К строительству приступили весной прошлого года. Возвели здание по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Прежнему – больше 80-ти лет, оно физически не вмещало всех нуждающихся в помощи. Площадь нового медучреждения – 600 квадратных метров. Здесь находится поликлиническое отделение, места дневного стационара и лаборатория. Амбулатория рассчитана на 35 посещений в смену. К приему пациентов готовятся терапевт, педиатр, стоматолог, хирург и гинеколог, а также медперсонал. Сюда же намерены приглашать и других специалистов узкого профиля.
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