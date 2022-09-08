В Аушигере готовятся к открытию сельской амбулатории

Детской патронажной медсестрой в амбулатории Аушигера Антонина Касимова работает уже 45 лет. Говорит, новое здание ждали с большим нетерпением. Прежде работали в стесненных условиях, теперь будет где развернуться. К строительству приступили весной прошлого года. Возвели здание по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Прежнему – больше 80-ти лет, оно физически не вмещало всех нуждающихся в помощи. Площадь нового медучреждения – 600 квадратных метров. Здесь находится поликлиническое отделение, места дневного стационара и лаборатория. Амбулатория рассчитана на 35 посещений в смену. К приему пациентов готовятся терапевт, педиатр, стоматолог, хирург и гинеколог, а также медперсонал. Сюда же намерены приглашать и других специалистов узкого профиля.