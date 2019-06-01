В Атажукинском саду состоится танцевальный флешмоб — 2019.06.27





Проводит его республиканское отделение общероссийского народного фронта в честь Дня молодежи, который отмечается сегодня по всей стране. Праздник появился во времена Советского Союза. Как правило, в регионах устраивают всевозможные концерты, выставки и спортивные соревнования. В Нальчике – это будет массовый танец у колеса обозрения в парке аттракционов. Начало в 17.00. И, кстати, фотографии с праздника можно будет найти в социальных сетях под хэштэгами #МолодёжкаОНФ и #ДаМыКоманда.