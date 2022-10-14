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В Атажукино прошел турнир по военно-прикладным видам спорта

В Атажукино прошел турнир по военно-прикладным видам спорта

14.10.2022 | 22:45
Сегодня в Атажукино состоялось первенство по военно-прикладным видам спорта среди воспитанников кадетских школ и юнармейцев. Турнир организовали в поддержку специальной военной операции. Его также посвятили годовщинам побед в битве за Кавказ и Сталинградской битве. Состязания инициировал республиканский Совет ветеранов при поддержке военкомата Кабардино-Балкарии и регионального подразделения ДОСААФ. Перед началом соревнований у въезда в село возле памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной, состоялся торжественный митинг. Собравшиеся говорили о подвиге советских солдат и офицеров, которые одолели гитлеровскую Германию. Участники митинга почтили память погибших героев минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента. Само первенство провели в кадетской школе. В нем участвовали шесть команд. Из них половина – кадеты из Атажукино, Бабугента и Терека. Другая – это юнармейцы из Нальчика, Терского и Чегемского районов. По итогам соревнований первое место заняла команда хозяев площадки – первой кадетской школы-интерната.   https://t.me/vestikbr
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