В Атажукино прошел турнир по военно-прикладным видам спорта

Сегодня в Атажукино состоялось первенство по военно-прикладным видам спорта среди воспитанников кадетских школ и юнармейцев. Турнир организовали в поддержку специальной военной операции. Его также посвятили годовщинам побед в битве за Кавказ и Сталинградской битве.
Состязания инициировал республиканский Совет ветеранов при поддержке военкомата Кабардино-Балкарии и регионального подразделения ДОСААФ. Перед началом соревнований у въезда в село возле памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной, состоялся торжественный митинг.
Собравшиеся говорили о подвиге советских солдат и офицеров, которые одолели гитлеровскую Германию. Участники митинга почтили память погибших героев минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента.
Само первенство провели в кадетской школе. В нем участвовали шесть команд. Из них половина – кадеты из Атажукино, Бабугента и Терека. Другая – это юнармейцы из Нальчика, Терского и Чегемского районов. По итогам соревнований первое место заняла команда хозяев площадки – первой кадетской школы-интерната.
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