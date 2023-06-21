home
Главная
>
Новости
>
В Атажукино приступили к ремонту внутрисельской дороги

В Атажукино приступили к ремонту внутрисельской дороги

21.06.2023 | 12:44
Произошло это благодаря госпрограмме по развитию транспортной системы республики. Подрядчики трудятся над отрезком протяженностью больше двух с половиной километров. На части ул.Апшева, по которой он проходит, уже подготовили основание под асфальт. Дорога давно нуждалась в серьезном обновлении. К тому же поблизости – важные социальные объекты, рассказали в администрации села. уложат новое асфальтобетонное покрытие из двух слоев, обустроят тротуары, установят светофоры и дорожные знаки, нанесут разметку. Рядом со школами, стадионом, парком появятся современные фонари. Все работы подрядчики планируют завершить до начала октября.
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных