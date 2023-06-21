В Атажукино приступили к ремонту внутрисельской дороги

Произошло это благодаря госпрограмме по развитию транспортной системы республики. Подрядчики трудятся над отрезком протяженностью больше двух с половиной километров. На части ул.Апшева, по которой он проходит, уже подготовили основание под асфальт. Дорога давно нуждалась в серьезном обновлении. К тому же поблизости – важные социальные объекты, рассказали в администрации села. уложат новое асфальтобетонное покрытие из двух слоев, обустроят тротуары, установят светофоры и дорожные знаки, нанесут разметку. Рядом со школами, стадионом, парком появятся современные фонари. Все работы подрядчики планируют завершить до начала октября.