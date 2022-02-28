В Атажукино после ремонта открылась амбулатория

Звонки от пациентов поступают в амбулаторию Атажукино. В среднем – два-три десятка за день. Современное оборудование, которым укомплектована новая машина, рассчитано в том числе на помощь больным с тяжелыми травмами головного мозга… «Скорая» заезжает и в соседние села – Заюково и Исламей. В самой же амбулатории Атажукино недавно завершили капитальный ремонт. Провели его по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Здесь появились «открытая» регистратура, картохранилище, контакт-центр и зона ожидания. Обновили кабинеты узких специалистов и участковых. В амбулатории рассказали, что за смену сюда обращаются свыше полусотни больных. И взрослых, и детей. Здесь есть и свой стационар – на 15 мест. Его тоже капитально отремонтировали. А при входе в лечебное учреждение благоустроили территорию.