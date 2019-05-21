В Арт-центре Мадины Саральп открылась выставка под названием «История одного костюма». — 2019.05.21

Платье, которое надевалось его владелицами на свадьбы и другие торжества, сшито из тонкого натурального коричневого шелка. Оно украшено растительным орнаментом с трилистниками. Благодаря именно этой декоративной отделке, платье и весь комплект, а речь идет о шапочке, поясе, нагруднике и платке, вызвали интерес специалистов. Представленный костюм был приобретен в коллекцию модельера почти год назад. Хранительнице — Аминат Эльмесовой – он был передан по наследству от бабушки. Благодаря семейным фотоархивам, история этого платья была прослежена, и, оказалось, что артефакту не менее 100 лет. Экспонат был высоко оценен посетителями выставки.

Выставка «История одного платья» продлится до 22 июля.